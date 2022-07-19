Кабул, , 08:20 — REGNUM Сильные дождь и наводнение в административном центре провинции Лагман городе Мехтарлам и уезде Алингар привели к человеческим жертвам и материальному ущербу.

Официальные представители структур по борьбе со стихийными бедствиями сообщают, что два человека погибли и четыре человека получили ранения в Мехтарламе, Алингаре и местности Гандегуль.

Хайр Мохаммад Гази, глава управления по борьбе со стихийными бедствиями в Лагмане, говорит, что наводнения также уничтожили сотни джерибов акров посевов и другую сельхозпродукцию.

Ранее в некоторых других провинциях в последние дни наводнения привели к гибели людей и огромному материальному ущербу.