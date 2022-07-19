Кабул, , 12:15 — REGNUM С тех пор как в Афганистане к власти пришли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), свобода слова в стране с каждым днем становятся все более ограниченной, а журналисты сталкиваются с насилием и репрессиями.

По сообщению информационного агентства «Шафакна», правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовало многих журналистов и обвиняется в пытках и преследовании многих журналистов и работников СМИ.

Одним из журналистов, который находится в заключении у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) около двух месяцев, является Мирза Хосни, шиитско-хазарейский журналист из провинции Дайкунди в центральном Афганистане.

Спецслужбы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали Мирзу Хосни в местности Джибриль провинции Герат на северо-западе Афганистана. Несмотря на неоднократные просьбы его семьи и членов Совета шиитских улемов Герата, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до сих пор не освободили этого журналиста.

Кто такой Мирза Хосни?

Мирза Хосни был владельцем местной радиостанции под названием «Радио Афтаб» в провинции Дайкунди в центре Афганистана. Это радио работало под лозунгом «Голос доброты» и «СМИ надежды и осознания». Сфера деятельности «Радио Афтаб» ограничивалась городом Нили, центром провинции Дайкунди, и корреспонденты этого радио освещали события, связанные с этой провинцией.

Помимо того, что он был владельцем «Радио Афтаб», Мирза Хосни несколько лет работал главой сети гражданского общества Дайкунди и отстаивал права жителей этой отдаленной провинции Афганистана. Кроме того, он также несколько лет работал репортером на «Радио Дайкунди» и изучал экономику в университете имени Насира Хосрова в этой провинции.

Провинция Дайкунди в центре Афганистана является одной из самых труднодоступных в стране, и основные СМИ Афганистана и мира редко освещали новости, связанные с этой провинцией. Однако в Дайкунди было несколько местных радиостанций и других СМИ, которые широко освещали новости, связанные с провинцией, проводили на радио «круглые столы» о проблемах местного самоуправления и проблемах людей и брали интервью у местных чиновников.

После падения республики и с приходом к власти «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) большинство местных СМИ в Дайкунди были закрыты, в том числе и «Радио Афтаб».

Журналист, на которого никто не жалуется

Ряд бывших коллег Мирзы Хосни подвергли критике организации по защите журналистов, и правозащитные организации, заявив, что до сих пор эти организации не предъявляли исков и не пытались освободить Хосни.

Они говорят, что Мирза Хосни не совершил никакого преступления и не связан ни с одной политической партией, военной организацией или иностранным государством, а является просто репортером, отражающим «голос угнетенного народа».

Один из его коллег говорит, что Мирза Хосни хотел быть голосом добра и голосом большинства людей своей общины, но сегодня он находится за решеткой как преступник. Он говорит, что Хосни раньше выступал за решение проблем людей по всему Афганистану, но сегодня никто не поднимает голоса за его освобождение.

Бывшие коллеги журналиста рассказывают, что его пожилые родители, жена и двое детей около двух месяцев ежедневно обращаются в учреждения и организации, защищающие права человека и поддерживающие журналистов, но до сих пор эти учреждения не сделали ничего для освобождения Мирзы Хосни. Они даже не отвечают на телефонные звонки.

Один из коллег этого журналиста утверждает, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытают его и что он находится в очень плохом состоянии.

На прошлой неделе Комитет защиты афганских журналистов также опубликовал заявление, в котором говорится, что Мирза Хосни является одним из журналистов, которые все еще находятся под стражей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Комитет заявил, что, помимо Хосни, двое других журналистов также находятся под стражей у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и призвал группировку освободить их.