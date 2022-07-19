Москва, 19 июля, 2022, 08:18 — ИА Регнум. По итогам дня 18 июля баррель нефти марки Brent подорожал на 4,6%, до $105,62 за баррель. Этому способствовало несколько факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Bureau of Safetyand Environmental Enforcement Добыча нефти

Росту котировок способствовала слабость американского доллара и ожидания того, что ФРС США не повысит процентные ставки на целый процентный пункт на июльском заседании.

Кулачковое приветствие Байдена с наследным принцем Саудовской Аравии, тоже не помогло снизить цену на нефть.

Саудовская Аравия может нарастить добычу нефти на 2 млн баррель в сутки, но не обещала этого делать. Добыча увеличится, если этого потребуют рыночные условия.

Сегодня, 19 июля, на торгах в Азии Brent стоит $105,89 за баррель. Нефть дорожает, так как инвесторы опасаются дефицита нефти на рынке вследствие антироссийских санкций.

Сопротивлением выступает уровень $107,50. Чтобы покупатели стали активнее, цене нужно закрепиться выше $112 за баррель.

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