Президент России Владимир Путин сегодня, 19 июля, прибыл в Иран с официальным визитом: запланирована трёхсторонняя встреча глав государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.

Помимо встречи с президентом Раиси, российский лидер проведёт переговоры и с турецким коллегой.

Запад ждет итогов переговоров с не меньшим интересом, чем после визита Байдена на Ближний Восток. Несомненно эти события связаны и в первую очередь военными вопросами. Хотя будут обсуждаться и торговля, и энергетика, и транспортные коридоры, считает российский политолог Марат Баширов.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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