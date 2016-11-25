Перед встречей с Путиным президенты Турции и Ирана подписали соглашения сотрудничестве на 7.5 млрд долларов.
Зачем Владимир Путин отправился в Иран? В программе одной поездки у главы государства сразу три глобальных вопроса:
С Иранскими коллегами президент будет говорить на тему ядерной сделки. Москва намерена добиваться снятия западных ограничений с Ирана. Еще одна важная тема – межгосударственный договор о стратегическом партнерстве.
Встреча тет-а-тет с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главная тема на этих переговорах – украинский вопрос. В частности лидеры будут говорить о ситуации с вывозом зерна из украинских портов.
И последним пунктом программы у Владимира Путина сегодня является трехсторонняя встреча – Россия, Турция и Иран.
Путин прибыл в Иран.