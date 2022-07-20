Тегеран, 20 июля, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 19 июля посетил Иран с однодневным визитом. Состоялась трёхсторонняя встреча глав государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Помимо встречи с президентом Раиси, российский лидер провёл переговоры и с турецким коллегой.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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