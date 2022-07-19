Берлин, 19 июля, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Евросоюз движется к «мегакризису» с непредвиденными последствиями из-за своей внутренней политики и санкций против России. Об этом написал немецкий журналист Эрик Бонзе в статье для портала Telepolis.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

Он отметил, что проблемы у ЕС возникли еще до ситуации с Украиной. Автор публикации напомнил, что в европейских странах произошел резкий рост инфляции и усугубился энергетический кризис, а страны ЕС не смогли договориться о совместных решениях.

Бонзе подчеркнул, что введенные позже антироссийские санкции лишь усугубили ситуацию, что привело к «ужасному» результату. Журналист указал на то, что кризисные процессы уже проглядываются на примере Италии, где в отставку подал премьер-министр Марио Драги.

Кроме того, на пути к «мегакризису» стоят Франция, Бельгия, Нидерланды и Германия, в которой может произойти «экономическое землетрясение».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля газета The Telegraph написала о том, что дефекты немецкой экономики, которые скрывались десятилетиями, теперь становятся заметными, и ситуация в ФРГ может усугубить обстановку во всем ЕС.

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