Кабул, , 08:14 — REGNUM Посол Пакистана в Кабуле заявил, что в последние два десятилетия в Афганистане действовали террористические группы, которые поддерживались и финансировались Индией.

Мансур Ахмад Хан, посол Пакистана в Кабуле, заявил в интервью Associated Press, что в последние два десятилетия террористические группы, действовавшие в Афганистане, поддерживались и финансировались Индией и проходили там обучение.

Он сказал: «Они нашли убежище в приграничных районах и использовали территорию Афганистана для дестабилизации Пакистана, бывшей Федеральной территории расселения племен и штата Белуджистан с помощью террористической деятельности».

Пакистанский дипломат заявил, что в течение последних нескольких десятилетий Индия вкладывала средства в приграничные районы Афганистана, для дестабилизации Пакистана посредством террористической деятельности.

Подчеркивая роль Пакистана в Афганистане, посол сказал, что после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили контроль над Афганистаном, Пакистан сыграл позитивную роль, предоставив гуманитарную помощь для «облегчения страданий» афганского народа.

По его словам, международному сообществу важно помочь истерзанному войной афганскому обществу и его институтам преодолеть социальные и экономические проблемы.

Посол Пакистана далее напомнил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заверили, что территория Афганистана не будет использоваться против какой-либо другой страны, включая Пакистан. Он сказал: «Мы приветствуем это обязательство. Мы считаем, что это обязательство очень оправдано».

Он также считает жизненно важным размораживание резервов Центрального банка Афганистана и продолжение финансовой поддержки для облегчения страданий афганцев, и попросил международное сообщество расширить свою поддержку посредством более тесного взаимодействия с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы предотвратить риск экономического коллапса.

Мансур Ахмад Хан отметил: «Не надо использовать инструмент экономических санкций против народа Афганистана. Зарубежные резервы Афганистана должны быть доставлены в Афганистан для использования на благо народа».

Он также призвал ООН и соседние с Афганистаном страны поддержать талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Следует отметить, что Пакистан до сих пор не признал правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).