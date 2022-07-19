Запорожье, Украина, 19 июля, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Руководителем администрации Запорожской области станет Антон Кольцов, сообщает РИА Новости.

Pixabay.com Кресло руководителя

Кольцов является выпускником «Школы губернаторов» и ранее работал в металлургической отрасли. В последнее время занимал пост первого заместителя губернатора Вологодской области.

Как пояснил член ВГА Владимир Рогов, Кольцов уже представлен коллективу администрации, уже началось формирование правительства.

«Антон Викторович поможет нам интегрироваться в российские реалии и перезапустить всё то, что нам необходимо делать по российскому законодательству и правилам», — приводит агентство слова Рогова.