Кабул, , 11:22 — REGNUM Местные источники в провинции Лагман сообщили газете «8 Собх», что Ахмад Сийар, бывший сотрудник национальной безопасности при предыдущем правительстве Афганистана был убит неизвестными вооруженными людьми на рынке уезда Каргайи.

Согласно источникам, убийцы скрылись с места происшествия, и местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не предприняли действий по их задержанию.

Никто еще не взял на себя ответственность за убийство, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отказываются предоставлять какую-либо информацию.

Следует отметить, что после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Лагман несколько бывших сотрудников органов безопасности были арестованы, подвергнуты пыткам, убиты или пропали без вести.