* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:29 — REGNUM Источники сообщают об аресте 8 мирных жителей талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этой провинции. Согласно источникам «8 Собх», эти люди были задержаны в районе Каландар Санги Хан уезда Абшар.

Источники добавляют, что эти люди были арестованы по обвинению в сотрудничестве с Фронтом сопротивления. Утверждается, что арестованные не сотрудничали ни с одной группировкоой.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупредили жителей Каландара, чтобы они как можно скорее покинули этот район.

Хотя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего не заявляли, ранее десятки мирных жителей были арестованы, подвергнуты пыткам и убиты талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере.