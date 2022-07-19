Иркутск, , 07:59 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области улучшается: по состоянию на 19 июля 2022 года число жертв COVID-19 составляет 8 696 человек (0 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 297 170 (+45 за сутки), хотя накануне было выявлено +55.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Госпитализированы 261 (-10 за последние сутки). В то же время выздоровели 292 906 пациентов (+60 за сутки).

Ещё 716 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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