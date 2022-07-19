* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:58 — REGNUM В афганском Кундузе неизвестными лицами убит командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Согласно источникам «8Собх», убитого звали Аманулла Хак Яр, и он был начальником блокпоста в кишлаке Мамахейль уезда Чахардара. Источники сообщают, что инцидент произошел в районе «СеЖукана» этого уезда. Неизвестные также забрали с собой автомат Калашникова этого командира.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение.

За последние несколько дней это третье нападение на командиров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Кундуз.