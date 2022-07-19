Москва, , 07:58 — REGNUM Премьер Великобритании Борис Джонсон показал, что заправка — удел небожителей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Она прокомментировала видео полёта уходящего в отставку премьера на истребителе, снятое из кабины. Джонсон снимал процесс дозаправки самолёта в воздухе.

Захарова назвала ролик «английским юмором».

«Борис Джонсон как бы показывает, что ему нравятся заоблачные цены на топливо, а заправка — удел небожителей», — написала представитель МИД в личном телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, Мария Захарова рассказала главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю о том, что эффект от антироссийских санкций уже почувствовали жители ЕС и других стран мира.