Антананариву, , 09:55 — REGNUM Группа афганских беженцев провела демонстрацию перед посольством США на Мадагаскаре в знак протеста против своего статуса. Они отметили, что после долгих лет ожидания в этой стране требуют немедленных разъяснений о статусе их иммиграционных заявлений в Соединенные Штаты.

По данным «Аль-Джазиры», эти беженцы говорят, что они подали заявку на участие в иммиграционной программе США на Мадагаскаре в 2019 году и были опрошены иммиграционными властями США всего 2 месяца назад. После проведения интервью им пообещали, что ответ они получат в течение 30 дней.

По словам протестующих, они работали с американскими и европейскими вооруженными силами и учреждениями и рассчитывают получить право на переселение в Соединенные Штаты.

Эти афганские беженцы прибыли на этот остров в Индийском океане, в 400 км к востоку от Африки, по мадагаскарским визам.

Чиновники иммиграционного департамента США заявили, что скопление иммиграционных файлов из-за ковидных ограничений и притока украинских беженцев замедлило их обработку.