Иркутск, , 07:55 — REGNUM За минувшие сутки, 18 июля, в лесном фонде в Иркутской области не зарегистрировано ни одного нового пожара, сообщает телеграм-канал правительства региона.

Лесной пожар Телеграм-канал главы Братского района

На утро 19 июля действует одно возгорание в Катангском районе на площади четыре гектара. Там же — в Катангском районе — полностью локализовано два очага на площади 287 га. Все три очага находятся в зоне космического мониторинга, но продолжают обслуживаться лесопожарными формированиями.

В тушении лесных пожаров 18 июля было задействовано 253 человека и шесть единиц наземной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 18 июля в государственном лесном фонде Иркутской области действовало одно возгорание в Катангском районе на площади четыре гектара.

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