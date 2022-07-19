* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 08:51 — REGNUM Фронт национального сопротивления Афганистана опубликовал заявление, в котором объявил, что «одна из самых массированных атак талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на опорные пункты фронта в долине Яхдан округа Касан в уезде Андараб, отбита».

Фронт сопротивления заявил, что мулла Якуб, министр обороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), непосредственно руководил этим наступлением, передает Afintl.

Однако, независимые источники не подтвердили поездку муллы Якуба в Баглан и его руководство боевыми действиями.

Фронт сопротивления заявил, что в ходе этих атак были убиты 17 бойцов спецподразделений талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «Умари» и «Бадри».

В заявлении, опубликованном представителем фронта Себгатуллой Ахмади, говорится, что эти подразделения после тяжелого поражения покинули провинцию Баглан и направились в Кабул.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не отреагировали на эти заявления фронта сопротивления.

15 июля местные источники Afghanistan International сообщили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сосредоточили свои силы для подавления Фронта сопротивления в провинции Баглан.

По сообщениям, в течение последних трех дней в провинциях Панджшер и Баглан шли ожесточенные бои между силами Фронта и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).