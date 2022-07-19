* запрещённая в России организация

Кабул, , 07:50 — REGNUM Трое боевиков Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убиты и еще двое ранены в бою с силами Фронта национального сопротивления в провинции Баглан, передает «8 Собх».

Согласно источникам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) понесли эти потери при атаке позиций сил Фронта в кишлаке Хавешуезда Хост-ва-Ференг.

Следует отметить, что сотни боевиков под командованием начальника штаба армии «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) кари Фасихуддина начали наступление в уезде Хост-ва-Ференг.