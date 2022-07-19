Кабул, , 07:49 — REGNUM Вечером 18 июля в некоторых районах на юго-востоке и северо-востоке Афганистана произошло землетрясение.

Первоначальные сообщения указывают на то, что в результате землетрясения повреждено и разрушено большое количество жилых домов в уезде Гаян провинции Пактика.

Местные источники «8 Собх» сообщают, что ряд пострадавших доставлены в больницу, но точных сведений о жертвах и повреждениях пока нет.

Сейсмологический центр США сообщил, что около 16:00 18 июля в провинции Хост произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла по шкале Рихтера.

По информации этого центра, очаг землетрясения находился на глубине 10 километров, толчки ощущались в провинциях Пактия, Пактика и Логар Афганистана и в провинции Хайбер-Пахтунхва Пакистана.

Сейсмологический центр США также сообщил об очередном землетрясении магнитудой 4,3 балла в Бадахшане, на северо-востоке страны.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 209 км в уезде Джарм провинции Бадахшан, и ощущалось также и в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана.

Напомним, что около месяца назад в Афганистане произошло разрушительное землетрясение, в результате которого, по данным талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), погибло более тысячи человек в провинциях Пактика и Хост.