Иркутск, 19 июля, 2022, 07:48 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 19 июля известило о зарождении двоих мужчин, которые находясь в подъезде одного из жилых домов, расположенных в Октябрьском округе, напали на пенсионерку и, удерживая ее, похитили надетые на ней дорогостоящие сережки.

МВД В Иркутске сотрудники полиции задержали подъездных налетчиков

На следующий день злоумышленники совершили аналогичное нападение на престарелую женщину в подъезде дома, расположенного на улице Мира, в результате чего также похитили драгоценности.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими были установлены и задержаны ранее судимые 32 и 37-летние иркутяне.

Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, олиция Иркутской области обеспокоена всплеском мошенничеств, совершаемых по одной схеме, жертвами которой становятся пожилые женщины.

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