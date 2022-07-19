Москва, , 07:45 — REGNUM Госдепартамент США выразил озабоченность смертью британского наёмника Пола Ури в Донецкой Народной Республике.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы огорчены и глубоко озабочены в связи со смертью Пола Ури — британского гуманитарного работника, который был захвачен Россией», — написал в Twitter пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

Как сообщало ИА REGNUM, британский наёмник Пол Джонсон Энтони Доминик Ури скончался в плену в ДНР 10 июля. Омбудсмен республики Дарья Морозова рассказала, что причиной смерти стали хронические заболевания, имевшиеся у Ури, а также подавленное состояние, которое испытывал пленный из-за безразличия к его судьбе на родине.