Вашингтон, , 07:39 — REGNUM Глава Белого дома Джо Байден проигрывает противостояние с Россией за Украину, собираясь довести свои планы до конца. Об этом пишет статье для издания The American Thinker полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперт отмечает, что американский лидер в конфликте с Москвой пытается использовать свою «любимую лошадь» — НАТО, которая находится «на последнем издыхании». По мнению полковника, быстрее рейтингов Байдена падает только экономика США и Европы.

Он также указал на то, что экономические санкции, которые были навязаны ЕС американской стороной, могут обернуться экономическим Армагеддоном для европейских держав. Кроме того, по утверждению Макгрегора, канцлер Германии Олаф Шольц раздумывает над тем, чтобы возглавить в ЕС движение за прекращение огня на Украине, чтобы исправить ситуацию.

Полковник добавил, что жители США и европейских страны «уже злятся на своих робких и бестолковых лидеров» из-за процессов, которые наблюдаются в этих государствах.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня обозреватель Стивен Брайен написал в своей статье для Asian Times о том, что США и НАТО не готовы к военному конфликту, который будет продолжаться в течение длительного времени.

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