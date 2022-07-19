Новосибирск, , 07:31 — REGNUM Прокуратура Новосибирской области 19 июля известила об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении бывшего главного врача ГБУЗ «Новосибирский областной детский клинический психоневрологический диспансер».

Марк Шагал. Иллюстрация к «Мертвым душам». Мадам Коробочка . 1927

По версии следствия, главный врач диспансера в период с 2009 по 2020 годы фиктивно трудоустроила в медицинское учреждение пятеро человек, фактически не исполняющих свои трудовые функции. Начисленная заработная плата причислялась на счета банковских карт фиктивно трудоустроенных лиц.

Общая сумма ущерба, причиненного бюджету Новосибирской области, составила более 9,7 млн рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемая частично возместила ущерб в сумме более 8,5 млн рублей.

Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу.

Напомним, в мае 2021 года стало известно о теперь уже бывшем главном бухгалтере отдела МВД России по Чулымскому району, которая с апреля 2017 по апрель 2021 года завышала размер заработной платы себе и своему супругу. Материальный ущерб составил более одного миллиона рублей.

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