Вашингтон, 19 июля, 2022, 07:28 — ИА Регнум. В битве за Украину с Россией президент США Джо Байден терпит поражение. Об этом написал полковник Дуглас Макгрегор в статье для издания The American Thinker.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

По мнению полковника «любимая лошадь» Байдена НАТО находится на последнем издыхании.

«И единственное, что падает быстрее рейтингов Байдена, — это экономика США и Европы», — указывает автор.

Суть проблем альянса он видит в экономическом Армагеддоне, которым могут обернуться антироссийские санкции. В качестве примера автор приводит Германию, ключевую страну НАТО и крупнейшую экономику Европы, которая сейчас испытывает наибольшие трудности. Это может привести к тому, что европейская поддержка войны Байдена с Россией быстро рухнет.

Полковник отмечает, что жители США и Европы уже злятся на своих бестолковых лидеров.