Иркутск, 19 июля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В Иркутской области, благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», удалось значительно улучшить дорогу Киренск — Казачинское. Как передает корреспондент ИА REGNUM, ещё пару лет назад это была практически непроходимая трасса, разбитая настолько, что в некоторых особо опасных местях местах под колеса автомобиля приходилось подкладывать подручный материал. Только так и выбирались.

Иркутское министерство транспорта и дорожного хозяйства Строительство автомобильной дороги Киренск — Казачинское

Но уже совсем скоро одной «убитой» дрогой в Приангарье станет меньше, работы выполнены на 71%. Как сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства региона, активно ведется строительство третьего и четвертого этапов дороги на участке с 31-го по 65-й км. Уже сделаны устройство рабочего слоя и планировка верха земляного полотна, монтаж железобетонной трубы.

Ввод 16,5 км запланирован на осень 2022 года.

Иркутское министерство транспорта и дорожного хозяйства Ремонт трассы Киренск — Казачинское идет по всем требованиям

«Основная магистраль Киренск — Казачинское к 2023 году должна соответствовать необходимым требованиям. Работы на объекте трудоёмкие, но крайне необходимые: это устройство 13 водопропускных труб, строительство двух железобетонных мостов и многое другое. Дорогу необходимо привести в нормативное состояние, чтобы в любое время года, включая межсезонье, по ней возможно было проехать», — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

На автомобильной дороге Киренск — Казачинское будет переходный тип покрытия, вид покрытия — щебеночно-песочная смесь.

Иркутское министерство транспорта и дорожного хозяйства Основная магистраль Киренск — Казачинское к 2023 году должна соответствовать необходимым требованиям

«Эта дорога связывает Киренск с другими населенными пунктами и не имеет альтернативы. Она входит в опорную сеть Иркутской области, и потому на нее направлено особое внимание. Автомобильная дорога протяженностью 132 км, работы были разбиты на четыре этапа», — пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Лобанов.

По его словам, благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», регион сможет обеспечить бесперебойный проезд автомобилей этой важной автомобильной дороге.

«Дорога Киренск — Казачинское крайне необходима жителям севера Иркутской области, это единственный путь добраться с Казачинско-Ленского района в Киренск. Работы много, строить приходится не только дорогу, но и искусственные сооружения на ней. Процесс трудоёмкий, но эта магистраль — один из важнейших объектов, который необходимо завершить в срок и провести все работы качественно», — пояснил корреспонденту директор филиала Дорожная служба Иркутской области «Казачинско-Ленский» Сергей Пономаренко.

По первым двум этапам построили около 16,4 км, по третьему и четвёртому — 16,5 км. Будет установлено металлическое барьерное ограждение, сигнальные столбики, искусственные сооружения, дорожные знаки, проведено обустройство прилегающей территории.

Ранее приведен в норматив участок дороги с 65-го по 104-й км. По завершению работ будет ликвидирован грунтовый разрыв на автомобильной дороге Киренск — Казачинское, находящийся в неудовлетворительном состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Безопасные качественные дороги» делает дороги страны более комфортными и безопасными. Всего за 2 022 год на территории Иркутской области запланировано к реализации 90 объектов, в их числе 48 — на автомобильных дорогах регионального значения, 42 — на дорогах местного значения. 77 объектов запланировано к вводу.

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