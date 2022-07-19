Тегеран, , 07:35 — REGNUM 18 июля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что трехсторонняя встреча глав государств-гарантов мира в Сирии состоится 19 июля в Тегеране. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан En.mfa.ir

Хосейн Амир-Абдоллахиан также заявил, что главной темой астанинских переговоров в Тегеране между президентами Ирана, Турции и России является деэскалация напряженности в зонах конфликта в Сирии и поддержание стабильности в этой стране.

Высокопоставленный иранский дипломат отметил, что необходимо урегулировать новый кризис в области безопасности между Сирией и Турцией, подчеркнув, что ранее он передал послание президента Раиси по этому вопросу во время его недавних визитов в Анкару и Дамаск.

«Исламская Республика Иран является центром динамичной дипломатии», — написал Амир Абдоллахиан на своей странице в Twitter. «Встречи президентов Ирана, Турции и России в Тегеране — это возможность для дальнейшего укрепления отношений, развития экономического сотрудничества, сосредоточения внимания на безопасности региона», — подчеркнул он.