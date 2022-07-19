Тегеран, 19 июля, 2022, 08:14 — ИА Регнум. 18 июля президент Ирана Ибрагим Раиси подтвердил, что требования национальной футбольной команды должны быть максимально учтены, при этом «необходимо поддерживать их душевное спокойствие, чтобы они могли участвовать в международном турнире без каких-либо тревог». Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Mehr News Agency Ибрагим Раиси

Президент Ирана сделал это замечание, имея в виду предстоящий чемпионат мира по футболу в Катаре в 2022 году,

Выступая на заседании кабинета министров, президент Ирана обратился к министру спорта, поручив ему заняться вопросами, связанными с национальной футбольной командой, чтобы обеспечить ее оптимальное выступление на спортивной арене.

Президент подчеркнул, что главная цель его собственного правительства состоит в том, чтобы организовать все государственные дела надлежащим образом в различных сферах, включая спорт, культуру и туризм.