Тегеран, , 07:36 — REGNUM 18 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с официальным визитом прибыл в столицу Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Возглавляя высокопоставленную делегацию политических и экономических чиновников, президент Турции находится с двухдневным визитом в Иране по приглашению иранского коллеги Ибрагима Раиси.

Раиси официально поприветствует своего турецкого коллегу во дворце Саадбад, когда обе стороны примут участие в заседании Ирано-турецкого совета сотрудничества.

Президенты двух стран вместе с российским коллегой Владимиром Путиным, который прибудет в Тегеран 19 июля, планируют провести переговоры по кризису в Сирии.

Переговоры пройдут в рамках Астанинского мирного процесса, который Тегеран, Анкара и Москва инициировали в 2017 году с целью поиска политического решения сирийского кризиса.

По данным IRNA, Эрдоган и Путин также намерены провести двустороннюю встречу в Тегеране.