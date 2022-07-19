Тегеран, , 09:12 — REGNUM Иранские борцы завоевали две золотые и одну бронзовую медали на финальном турнире рейтинговой серии United World Wrestling в Тунисе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 18 июля.

Борьба Mil.ru

Юнес Эмами в весовой категории 74 кг и Мохаммад Ноходи в весовой категории 79 кг завоевали золотые медали в этой серии, а Алиреза Сарлак получил бронзовую медаль в весовой категории 57 кг.

Также Али Савадкухи в весе до 79 кг и Ахмад Мохаммаднежад-Джаван в весовой категории 57 кг приняли участие в соревнованиях, однако борцы не смогли реализовать свой потенциал.

Борцы со всего мира участвуют в подобных сериях турниров, чтобы получить дополнительные места на чемпионате мира.