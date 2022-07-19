Тегеран, 19 июля, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Сборная Ирана завоевала четыре золотые медали на 33-й Международной олимпиаде по биологии, заняв первое место в соревнованиях. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Иран

Махди Афшари, Амирреза Зейнали, Мохаммад-Амин Киани и Мохаммад-Махди Рахимпур, которые сформировали сборную Ирана из четырех человек, завоевали золотые медали на глобальном научном турнире, показав лучший результат в истории IBO Ирана за 23 года.

В текущем году турнир IBO проходил в Армении, в нем приняли участие 65 стран. Сборная Ирана разделила первое место с командой России.

Тем временем иранские студенты заполучили две серебряные и три бронзовые медали на Международной олимпиаде по физике 2022 года в Швейцарии. Даниал Хоссейнтабар и Мохаммад-Садра Хоссейни завоевали серебряные медали, а Таха Али-Мохаммади, Радмехр Фатхи и Бехзад Джахани — бронзовые.