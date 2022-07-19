Тегеран, 19 июля, 2022, 12:09 — ИА Регнум. 18 июля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в телефонном разговоре со своим иракским коллегой высоко оценил конструктивные усилия и роль Багдада в инициировании и продвижении региональных переговоров. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Izzedine Иран и Ирак на карте мира

Хосейн Амир Абдоллахиан и Фуад Хусейн обсудили двусторонние и региональные вопросы, включая переговоры между Ираном и Саудовской Аравией.

Иранский высокопоставленный дипломат выразил готовность Тегерана продолжать консультации и обмен мнениями с иракским коллегой для решения вопросов, представляющих взаимный интерес в двустороннем и региональном измерениях.

Хусейн также поделился с Амир Абдоллахианом своей оценкой недавней встречи в Джидде, на которой был представлен Ирак.

Министр иностранных дел Ирака заявил, что Багдад провел конструктивные переговоры по региональному сотрудничеству на встрече и продолжит свои усилия по продвижению мира и стабильности в регионе.