Тегеран, , 13:09 — REGNUM 18 июля министр культуры и исламского просвещения Ирана на встрече с послом Японии заявил, что расширение двусторонних культурных и художественных связей является подходящим предлогом для углубления и расширения всесторонних отношений. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Мохаммад-Махди Эсмаили заявил, что, например, для углубления культурных связей двух народов следовало бы регулярно проводить недели искусства и культуры.

Он также упомянул общественное движение за чтение книг под названием «Мигрант Солнечной страны», темой которого была повествовательная книга, написанная японкой Конико Ямакурой, которая сменила свое имя на Саба после того, как вышла замуж за иранца.

Эсмаили также выразил соболезнования послу Японии в связи с убийством бывшего премьер-министра, заявив, что иранский народ всегда испытывал добрые чувства к японской нации, зная, что японцы — трудолюбивый народ с большой силой воли.

Он также подчеркнул, что развитие политических связей и всестороннего сотрудничества между странами является первым условием укрепления дружеских связей между народами, и, к счастью, все эти факторы присутствуют в отношениях между иранским и японским народами.

Посол Японии, со своей стороны, на встрече поблагодарил министра культуры за его соболезнования по случаю кончины премьер-министра Японии Синдзо Абэ, отметив, что покойный политик сыграл решающую роль в расширении ирано-японских двусторонних связей.