Тегеран, , 14:07 — REGNUM 18 июля министры науки и технологий Ирана и Венесуэлы обсудили пути активизации научного сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Иранский представитель Мохаммад Али Зольфи провёл переговоры с Габриэлой Хименес-Рамирес в режиме видеоконференции.

Говоря о санкциях, введенных Соединенными Штатами против двух стран, Зольфи отметил, что Тегеран и Каракас должны превратить санкции в возможности для дальнейшего роста, вновь призвав к дальнейшему взаимодействию в областях, представляющих взаимный интерес.

Он также проинформировал своего венесуэльского коллегу о научном развитии Ирана после победы Исламской революции 1979 года. Иранский министр отметил, что до революции число студентов университетов составляло 170 000 человек; в настоящее время 3,2 миллиона иранцев учатся в университетах по всей стране.

Он также сообщил, что более 80 000 членов академического совета участвуют в исследованиях и обучении, в то время как почти 50 научно-технических парков регулярно принимают новых специалистов.

«Хотя на долю Ирана приходится один процент мирового населения, на долю страны приходится два процента всей научной продукции по всему миру», — заявил Зольфи.

Хименес-Рамирес, со своей стороны, предложила провести в Венесуэле выставку, демонстрирующую научные достижения Ирана, чтобы университеты и исследователи латиноамериканской страны могли ознакомиться с этими возможностями.