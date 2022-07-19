Анкара, , 07:07 — REGNUM США утрачивают влияние на Ближнем Востоке, продолжая считать себя «хозяевами» региона. Об этом пишет обозреватель Мехмет Али Гуллер в статье для турецкой газеты Cumhuriyet.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ранее американский президент Джо Байден совершил поездку на Ближний Восток, заявив в ходе турне, что США собираются сохранять лидерство в регионе, чтобы не допустить образования вакуума, который могут заполнить Россия, Китай или Иран.

Автор статьи указывает на то, что высказывание главы Белого дома носит «империалистический» характер. Гуллер также отметил, что на Ближнем Востоке нет вакуума, а есть «переизбыток империализма» со стороны США.

Обозреватель считает, что такая ситуация не будет вечной и за угасанием гегемонии Вашингтона будет происходить распад «американского Ближнего Востока». Он добавил, что приход многополярного мира заставляет ближневосточные страны проводить «многостороннюю» внешнюю политику.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, отвечая на слова Джо Байдена по Ближнему Востоку, заявил, что регион не стоит считать чьим-то «задним двором», а настоящими «хозяевами Ближнего Востока» являются народы, которые проживают на его территории.

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