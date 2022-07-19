Тегеран, , 08:46 — REGNUM 18 июля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 141 499, причем 13 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Еще 13 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние сутки, в результате чего общее число погибших достигло 141 499 человек», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние 24 часа в Иране был выявлен 5751 новый случай заражения COVID-19, при этом 656 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 7 068 337 пациентов из общего числа 7 278 478 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете указано, что 516 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что64 710 075 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 58 070 926 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.