Тегеран, , 10:36 — REGNUM 18 июля секретарь Высшего совета Ирана по правам человека Казем Гарибабади раскритиковал британское правительство за отказ вернуть иранского гражданина Ричарда Джона и вновь призвал Великобританию к его немедленному освобождению из тюрьмы. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Гражданин Ирана находится в тюрьме уже два десятилетия из-за некоторых обвинений», — отметил Гарибабади, осудив этот шаг за то, что осуждённому не дали даже однодневного отпуска и не позволили отправить его на лечение в охраняемую больницу.

Гарибабади, который также является заместителем главы судебной власти по международным делам, подчеркнул, что гражданин Ирана находится в тюрьме в плохом состоянии, причем он даже лишен медицинских услуг.

«Несмотря на усилия министерства иностранных дел Ирана по расследованию его дела, чтобы вернуть соотечественника домой, британская сторона не приняла должных мер», — заявил чиновник.

Ссылаясь на неподобающие и бесчеловечные условия содержания Ричарда Джона в тюрьме, Гарибабади призвал британское правительство освободить его и быть верным своим обязательствам в области прав человека, поскольку Тегеран ранее проявил добрую волю в двух недавних случаях заключения в тюрьму в Иране.