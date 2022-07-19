Тегеран, 19 июля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. 17 июля представитель министерства иностранных дел Ирана заявил, что комментарий, сделанный президентом США Джо Байденом во время его поездки на Ближний Восток, был необоснованным и соответствовал эскалационной политике Вашингтона в регионе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 18 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Иран

В своём заявлении Насер Канани подчеркнул, что США стали первой страной, применившей ядерную бомбу, постоянно вмешиваясь во внутренние дела других стран, совершая оккупацию и вторжения, массовую продажу оружия и распространение милитаризма в регионе.

По словам Канани, США в очередной раз стремятся вызвать напряженность и создать кризис в регионе при помощи провалившейся политики иранофобии.

Пресс-секретарь указал на десятилетия неограниченной, слепой поддержки Вашингтоном так называемого «сионистского режима», отметив, что США, несомненно, были главным соучастником продолжения оккупации Палестины и ежедневных преступлений, совершаемых Израилем против палестинцев, а также апартеида и систематического нарушения прав человека.

«Тем не менее, Иран использует ядерные технологии мирным путем в рамках международных норм и привержен продолжению переговоров по снятию санкций», — подчеркнул он.