Кемерово, , 06:53 — REGNUM С начала сезона активности клещей в Кемеровской области-Кузбассе в медицинские организации с жалобами на присасывание клещей обратились 24 803 человека, из них детей и подростков до 17 лет — 4980 человек — 20,1% (в 2021 г. — 27 403 человека, детей –5713), сообщает 18 июля территориальное управление Роспотребнадзора. За последнюю неделю обратились по поводу присасывания клещей 1071 человек, в том числе детей – 146.

Клещ

Лабораторно исследовано на наличие антигена вируса клещевого энцефалита 16 841 клещ, из них в 673 клещах обнаружен возбудитель клещевого энцефалита, на наличие других возбудителей исследовано 16 260 клещей, из них в 6238 клещах обнаружены боррелии, в 1142 клещах — маркеры моноцитарного эрлихиоза, в 1026 клещах — маркеры гранулоцитарного анаплазмоза человека.

По данным медицинских организаций зарегистрированы 48 случаев клещевого вирусного энцефалита, 99 случаев иксодового клещевого боррелиоза.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2022 года в регионе было отмечено 15 случаев клещевого вирусного энцефалита, 45 случаев иксодового клещевого боррелиоза.

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