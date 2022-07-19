Иркутск, 19 июля, 2022, 06:44 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Иркутской области 19 июля сообщило подробности серьёзного пожара, случившегося в областном центре накануне, при котором потребовалась эвакуация людей.

61.mchs.gov.ru Пожар

В 16:01 местного времени на телефон 101 поступило сообщение о пожаре в одной из квартир 17-этажного железобетонного дома на улице Баумана. К месту ЧП отправили пять пожарных расчётов, в том числе автоколенчатый подъемник. Пожар произошел на балконе однокомнатной квартиры, расположенной на третьем этаже. Хозяин на месте пожара отсутствовал.

На момент прибытия первого подразделения из квартиры шёл дым. Из дома самостоятельно до прибытия пожарных подразделений эвакуировались 15 жильцов. Пострадавших нет. Возгорание было ликвидировано в считанные минуты. В результате на балконе были повреждены домашние вещи на площади 1 кв. м. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём при курении жильцами верхних этажей.

Всего за сутки 18 июля в Иркутской области произошло девять пожаров. Погибших, пострадавших нет, эвакуированы 16 человек. По предварительной информации, причиной четырех пожаров стало неосторожное обращение с огнём, в четырех случаях причина пожара — короткое замыкание, один пожар произошёл из-за поджога.

Всего в Иркутской области с начала 2022 года произошло 3903 пожара. 561 человек спасен на пожарах, эвакуированы 3234 человека. Как сообщало ИА, 15 июля при пожаре в жилом деревянном доме на улице Полярной областного центра обнаружили двух человек, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте также: В Приангарье пожарные спасли жизни двоих человек