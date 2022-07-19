Иркутск, 19 июля, 2022, 06:31 — ИА Регнум. В Иркутске 18 июля выпало 11 мм осадков, это 10% месячной нормы, сообщает мэрия города. По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова коммунальные службы города переведены на усиленный режим работы. Ведется устранение последствий грозы и сильного дождя.

Иркутская мэрия Последствия непогоды в Иркутске

На улицах Трактовая, Напольная, Баррикад, Култукская, Полярная, Депутатская восстанавливают работу светофоров, отключение которых произошло во время непогоды.

Зафиксировано несколько случаев падения деревьев. Сотрудники аварийно-спасательной службы Иркутска оперативно выехали на место для устранения последствий.

Сломанные ветви с тротуаров и проезжей части убирают сотрудники МУП «ИркутскАвтодор» и подрядных организаций. Работы провели на улицах Красноярская, Аэрофлотская, Депутатская, Ширямова.

«При необходимости откачиваем скопившуюся воду на проезжей части. Провели работы на улице Сосновой в Свердловском округе. Поскольку дождь продолжается, всю технику держим в режиме готовности», — отметил директор МУП «ИркутскАвтодор» Сергей Чертков.

Ожидается, что дождь продлится в течение всего дня, ночью и завершится во второй половине дня 20 июля. До конца недели в Иркутске сохранится неустойчивая погода.

Как сообщало ИА REGNUM, непогода в Иркутской области была также 16 и 17 июля.

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