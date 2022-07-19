Чита, , 06:17 — REGNUM Уровень воды в реке Витим поднялся на 188 сантиметров за сутки, сообщает 19 июля правительство Забайкальского края. Отмечается также, что подъем уровня воды и затопление пойм рек ожидаются 19–20 июля.

Витим Правительство Забайкальского края

По данным регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на большинстве рек края ожидаются подъемы уровней воды на 2-20 сантиметров, на реках Амур, Аргунь, Шилка и Нерча на 25-50 см. Так, 18 июля вода прибыла на реках Амур, Аргунь, Шилка, Ингода, Чита, Нерча и Чара — на 3-80 сантиметров. На реках Каренга и Витим уровень воды повысился на 113-133 и 107-188 сантиметров соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 18 июля, вода поднялась на малых реках края и отдельных участках рек Аргуни, Шилки, Онона, Нерчи, Чикоя, Хилка, на Ингоде, Чите, Каренге — на 2–75 сантиметров.

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