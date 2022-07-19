Джакарта, , 06:08 — REGNUM Очередь из глав делегаций многих стран, желающих провести переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, выстроилась на министерской встрече «Группы двадцати» (G20), которая проходила на индонезийском острове Бали. Об этом заявила российский посол в Индонезии Людмила Воробьева, которая также принимала участие в указанном мероприятии.

Срегей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

По ее словам, речи об «изоляции» Москвы не было. Дипломат подчеркнула, что число желающих было настолько большим, что график встреч получилось составить с огромным трудом.

«Это было очевидно и во время двусторонних встреч Сергея Викторовича, кстати говоря, ни о какой «изоляции» России не может быть речи, просто потому что была очередь на двусторонние встречи с министром, так что было очень сложно всех желающих включить в график», — сказала Воробьева, слова которой цитирует РИА Новости.

Посол также сообщила, что встречи с Лавровым добивались лишь те страны, которые не входят в «Группу семи» (G7). Дипломат отметила, что они «готовы слушать и услышать» позицию России.

Вместе с тем Воробьева добавила, что обстановка на встрече на Бали не обошлась без русофобских заявлений и нападок на Россию со стороны западных государств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Kyodo распространило информацию о том, что в ходе традиционной церемонии саммита G20 госсекретарь США Энтони Блинкен и ряд глав МИД некоторых стран отказались фотографироваться с Сергеем Лавровым.

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