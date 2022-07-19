Пекин, 19 июля, 2022, 05:38 — ИА Регнум. По меньшей мере восемь человек пострадали из-за взрыва газа в шестиэтажном жилом доме в городе Тяньцзинь на севере Китая, сообщается на сайте администрации района Бэйчэнь.

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Все они получили незначительные раны и травмы. В результате инцидента также оказались полностью разрушены несколько квартир на трех верхних этажах здания, а в соседних домах взрывной волной выбило окна.

На месте продолжается поисково-спасательные работы. По факту случившегося начато расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня в городе Саньхэ, (провинция Хэбэй) на севере Китая произошел взрыв баллонов со сжиженным газом. В результате происшествия пострадало несколько человек.

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