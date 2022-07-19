Вашингтон, , 02:52 — REGNUM Соединенные Штаты столкнутся со смертельной угрозой, если действующая администрация США возьмет обязательство вступить в войну с Россией на стороне Финляндии в случае развязывания такого конфликта. Об этом заявил американский политик Патрик Бьюкенен в интервью агентству CNSNews.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он напомнил, что на вооружении российской армии стоят от 4,5 до 6 тысяч ядерных боеголовок. По мнению политика, ни один лидер времен холодной войны не стал бы даже думать о таком рискованном шаге ради «страны за тысячи миль, которая никогда не представляла особую важность для Вашингтона».

Бьюкенен считает, что подобное решение в прошлом столетии было бы расценено как «сумасшествие».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая старший научный сотрудник Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта Эмма Эшфорд заявила, что принятие Швеции и Финляндии в НАТО станет «стратегическим кошмаром» для альянса.

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