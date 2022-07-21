Киев, , 00:28 — REGNUM Транспортировка заблокированного украинского зерна через Белоруссию рассматривалась исключительно как путь «последней надежды, если ничто иное не сработает». Этот вариант больше не на повестке дня. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Forbes Украина.

Зерно Александр Погожев © ИА REGNUM

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По его словам, Киев не хотел сотрудничать с Минском по каким-либо торговым вопросам. В итоге на данный момент обсуждаются сухопутные маршруты вывоза зерна через территорию стран ЕС, а также, как утверждает Кулеба, наблюдается прогресс в переговорах по морскому пути, в связи с чем вариант транзита через Белоруссию исчез с повестки дня.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина считает Белоруссию «страной-соучастницей агрессии». При этом дипломатические отношения между странами будут разорваны только если белорусские вооруженные силы пересекут границу Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, выступая 3 июля на митинге по случаю Дня независимости Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что транзит зерна с Украины через Белоруссию уже идëт.