Киев, 21 июля, 2022, 00:04 — ИА Регнум. Суд на Украине арестовал три тепловоза «Белорусской железной дороги», на которых перевозили российских военных. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Примерная стоимость арестованных тепловозов — 70 млн гривен ($2,3 млн).

«Россия использовала железнодорожную инфраструктуру Белоруссии для подготовки к полномасштабному вторжению на Украину. По данным следствия, локомотивы были задействованы для перевозки личного состава, вооружения, военной техники и средств тылового обеспечения захватчиков к северным границам нашей страны. В дальнейшем они участвовали в боевых действиях против украинских сил обороны на территории Киевской и Черниговской областей», — говорится в сообщении СБУ.