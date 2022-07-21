Минск, , 00:00 — REGNUM Все случаи незаконного ареста белорусской собственности за границей анализируются руководством Белоруссии. Об этом рассказал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Владимир Макей Bundesministerium für Europa

По словам Владимира Макея, арест белорусской собственности за границей происходит «не от большого ума» и заслуживает негативной оценки.

«Мы не оставляем без внимания подобные действия. МИД вместе с коллегами из других министерств и ведомств тщательно анализирует все подобные случаи изъятия нашей собственности, ареста нашего имущества и естественно вырабатывает адекватные шаги», — заверил глава белорусского МИД.

Владимир Макей рассказал, что все подобные случаи тщательно изучены. Сейчас проводится юридическая оценка.

«Можете быть уверены, что без ответа в будущем эти действия не останутся», — сказал Макей, при этом он отметил, что в настоящее время «ситуация не является благополучной для оспаривания незаконных случаев ареста имущества в тех или иных инстанциях».

Как сообщало ИА REGNUM, арест на белорусские и российские активы накладывается в связи с санкциями ЕС и США, введëнными из-за спецоперации России на Украине.