Минск, , 23:54 — REGNUM В мире распространяется новый подвид штамма коронавируса омикрон, который прозвали «ниндзя». В сентябре его появления ожидают в Белоруссии. Об этом сообщает телеканал ОНТ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ожидаем рост заболеваемости с началом сентября. Поэтому рекомендуем всем гражданам активно ревакцинироваться. В Белоруссии продолжается кампания вакцинации населения. Сегодня можно говорить о 70%-ной вакцинации населения. Это от 12 лет и старше. Вакцины для вакцинации и ревакцинации достаточно», — заявил заместитель министра здравоохранения Белоруссии Александр Тарасенко.

Что касается белорусской вакцины, которая должна появиться к концу 2023 года, то на телеканале заверили, что она справится и с «ниндзя».

Как сообщало ИА REGNUM, новый подвид омикрона BA.2.75 выявили в Канаде. Эту разновидность заразы уже назвали «ниндзя» за стремительность распространения — один носитель может инфицировать до 12 человек.