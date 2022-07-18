Лондон, 19 июля, 2022, 02:10 — ИА Регнум. Парламент Великобритании не поддержал вотум недоверия правительству премьер-министра Бориса Джонсона, который ранее объявил об уходе в отставку. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

Такой вопрос был поднят Лейбористской партией, которая лидирует по опросам среди населения, а также другими оппозиционными силами королевства.

Против инициативы оппозиции выступили 349 парламентариев, а в пользу идеи проголосовали 238 членов законодательного органа. Для того, чтобы вынести вотум недоверия правительству, необходимо получить простое большинство голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля, во ходе дебатов среди претендентов на пост премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны, ни один из участников встречи не поддержал кандидатуру Бориса Джонсона в качестве члена своей команды в будущем составе правительства.