Ереван, , 23:51 — REGNUM Одной из целей визита главы ЦРУ в Ереван было осложнить армяно-российские и армяно-иранские отношения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 июля заявил главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

Андрей Арешев

Помимо российской повестки могла обсуждаться так называемая иранская повестка, потому что так называемая иранская угроза и сдерживание Ирана, особенно, если мы разберём некоторые высказывания гальванизированного трупа, которые он себе позволил на Ближнем Востоке, тоже входят в орбиту американских спецслужб. Некоторые армянские источники допускали, что пробрасывался вопрос вплоть до закрытия армяно-иранской границы. И, кроме того, мог обсуждаться блок вопросов, связанных с Турцией. Американцам важно стимулировать процесс так называемой армяно-турецкой нормализации отношений ровно в том ключе, в котором она может способствовать ослаблению армяно-российских политических связей, вплоть до вывода российской военной базы из Гюмри и российского миротворческого контингента из Нагорного Карабаха.