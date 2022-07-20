Эксперт: США пытаются оторвать Армению от России и Ирана
Ереван, 20 июля, 2022, 23:51 — ИА Регнум. Одной из целей визита главы ЦРУ в Ереван было осложнить армяно-российские и армяно-иранские отношения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 июля заявил главный редактор сайта kavkazoved.infoАндрей Арешев.
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Уильям Бёрнс во время визита в Ереван
Помимо российской повестки могла обсуждаться так называемая иранская повестка, потому что так называемая иранская угроза и сдерживание Ирана, особенно, если мы разберём некоторые высказывания гальванизированного трупа Джо Байдена, которые он себе позволил на Ближнем Востоке, тоже входят в орбиту американских спецслужб. Некоторые армянские источники допускали, что пробрасывался вопрос вплоть до закрытия армяно-иранской границы. И, кроме того, мог обсуждаться блок вопросов, связанных с Турцией. Американцам важно стимулировать процесс так называемой армяно-турецкой нормализации отношений ровно в том ключе, в котором она может способствовать ослаблению армяно-российских политических связей, вплоть до вывода российской военной базы из Гюмри и российского миротворческого контингента из Нагорного Карабаха.
Напомним, что 15 июля директор ЦРУ Уильям Бёрнс посетил с официальным визитом Армению.